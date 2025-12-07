Як змінилася кількість мільярдерів та їхні статки у 2025 році?

У 2025 році 196 мільярдерів, які самостійно збагатилися, додали 386,5 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на звіт UBS.

Це другий за величиною річний приріст, зафіксований за всю історію цього звіту. Загалом кількість мільярдерів зросла на 8,8%, збільшившись з 2 682 до майже 3 000 осіб. На відміну від постпандемічного сплеску активів у 2021 році, це зростання було зумовлене сміливим створенням бізнесу та підприємницьким успіхом.

Від маркетингового ПЗ до зрідженого природного газу та інфраструктури, новатори змінюють попит у великих масштабах, причому мільярдери зі США та Азіатсько-Тихоокеанського регіону є лідерами,

– пишуть у звіті.

Хоча статки мільярдерів, які інвестували в технологічний сектор, зросли на 23,8%, зростання споживчого та роздрібного ринку сповільнилося до 5,3%.

Зростання доходів промислового сектору відбулося найшвидше – на 27,1% до 1,7 трильйона доларів, причому понад чверть з цього припадає на нових мільярдерів.

Зростання у секторі фінансових послуг зросло на 17% до 2,3 трильйона доларів завдяки сильним ринкам та відновленню криптовалюти.

Процес передачі статків також прискорюється. У 2025 році 91 спадкоємець успадкував рекордні 297,8 мільярда доларів. Це на 36% більше, ніж у 2024 році, незважаючи на те, що загалом менше людей успадкували майно.

У світовому масштабі успадкування збільшило кількість мільярдерів, яким статки передаються з покоління в покоління. Таких зараз 860 осіб, вони контролюють загальні активи в розмірі 4,7 трильйона доларів. Це більше, ніж 805 осіб, які у 2024 році мали 4,2 трильйона доларів.

