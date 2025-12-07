Як змінилася кількість мільярдерів та їхні статки у 2025 році?
У 2025 році 196 мільярдерів, які самостійно збагатилися, додали 386,5 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на звіт UBS.
Це другий за величиною річний приріст, зафіксований за всю історію цього звіту. Загалом кількість мільярдерів зросла на 8,8%, збільшившись з 2 682 до майже 3 000 осіб. На відміну від постпандемічного сплеску активів у 2021 році, це зростання було зумовлене сміливим створенням бізнесу та підприємницьким успіхом.
Від маркетингового ПЗ до зрідженого природного газу та інфраструктури, новатори змінюють попит у великих масштабах, причому мільярдери зі США та Азіатсько-Тихоокеанського регіону є лідерами,
– пишуть у звіті.
- Хоча статки мільярдерів, які інвестували в технологічний сектор, зросли на 23,8%, зростання споживчого та роздрібного ринку сповільнилося до 5,3%.
- Зростання доходів промислового сектору відбулося найшвидше – на 27,1% до 1,7 трильйона доларів, причому понад чверть з цього припадає на нових мільярдерів.
- Зростання у секторі фінансових послуг зросло на 17% до 2,3 трильйона доларів завдяки сильним ринкам та відновленню криптовалюти.
Процес передачі статків також прискорюється. У 2025 році 91 спадкоємець успадкував рекордні 297,8 мільярда доларів. Це на 36% більше, ніж у 2024 році, незважаючи на те, що загалом менше людей успадкували майно.
У світовому масштабі успадкування збільшило кількість мільярдерів, яким статки передаються з покоління в покоління. Таких зараз 860 осіб, вони контролюють загальні активи в розмірі 4,7 трильйона доларів. Це більше, ніж 805 осіб, які у 2024 році мали 4,2 трильйона доларів.
Останні новини про мільярдерів
Мільярдер Воррен Баффет йде з посади гендиректора Berkshire Hathaway наприкінці року, передаючи повноваження Грегу Абелю. Баффет пожертвував понад 1,3 мільярда доларів чотирьом сімейним фондам і планує прискорити темп своїх благодійних пожертвувань.
Акціонери Tesla схвалили пакет виплат для Ілона Маска, який передбачає надання йому до 423,7 мільйонів акцій Tesla, що можуть коштувати близько 1 трильйона доларів за умови досягнення компанією ринкової капіталізації в 8,5 трильйонів доларів.
Гопічанд Хіндуджа, найбагатша людина Великої Британії, помер на початку листопада 2025 року у віці 85 років після тривалої хвороби. Він відіграв ключову роль у розвитку Hinduja Group, перетворивши її на міжнародну корпорацію зі штаб-квартирою в Мумбаї.
Кріштіану Роналду став першим мільярдером у світі футболу зі статками понад 1,4 мільярда євро. У футболіста значні доходи заявдяки зарплаті в Аль-Насрі, нерухомості та бренду CR7.