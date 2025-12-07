Как изменилось количество миллиардеров и их состояние в 2025 году?

В 2025 году 196 миллиардеров, которые самостоятельно обогатились, добавили 386,5 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на отчет UBS.

Это второй по величине годовой прирост, зафиксирован за всю историю этого отчета. В целом количество миллиардеров выросло на 8,8%, увеличившись с 2 682 до почти 3 000 человек. В отличие от постпандемического всплеска активов в 2021 году, этот рост был обусловлен смелым созданием бизнеса и предпринимательским успехом.

От маркетингового ПО до сжиженного природного газа и инфраструктуры, новаторы меняют спрос в больших масштабах, причем миллиардеры из США и Азиатско-Тихоокеанского региона являются лидерами,

– пишут в отчете.

Хотя состояние миллиардеров, которые инвестировали в технологический сектор, выросли на 23,8%, рост потребительского и розничного рынка замедлился до 5,3%.

Рост доходов промышленного сектора произошло быстрее – на 27,1% до 1,7 триллиона долларов, причем более четверти из этого приходится на новых миллиардеров.

Рост в секторе финансовых услуг выросло на 17% до 2,3 триллиона долларов благодаря сильным рынкам и восстановлению криптовалюты.

Процесс передачи состояния также ускоряется. В 2025 году 91 наследник унаследовал рекордные 297,8 миллиарда долларов. Это на 36% больше, чем в 2024 году, несмотря на то, что в целом меньше людей унаследовали имущество.

В мировом масштабе наследование увеличило количество миллиардеров, которым состояние передается из поколения в поколение. Таких сейчас 860 человек, они контролируют общие активы в размере 4,7 триллиона долларов. Это больше, чем 805 человек, которые в 2024 году имели 4,2 триллиона долларов.

