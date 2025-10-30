В мире рекордно выросло количество миллиардеров

Об этом свидетельствует исследование Billionaire Census 2025 от компании Altrata, передает 24 Канал. Согласно ему, в мире сейчас 3508 человек, чьи доходы достигли миллиардов.

Более того, совокупное состояние миллиардеров в мире выросло на 10,3% и составляет – 13,4 триллиона долларов. Зато в лидерах рейтинга: США с количеством – 1 135 миллиардеров. Следом идет Китай – 321 миллиардер, а на третьей позиции – Германия, где проживает 184 миллиардера.

Россия и Великобритания сравнялись по количеству миллиардеров

И собственно, 4-ю строчку поделили Россия и Великобритания. Так, в России за год количество миллиардеров выросло на 8,5%, до 128 человек. Их совокупное состояние составляет 457 миллиардов долларов. Тогда как в Великобритании количество миллиардеров выросло на 4,9%.

Какие сферы принесли миллиардные доходы

По распределению сфер, которые принесли наибольшее обогащение, то в Германии это розничная торговля, автомобилестроение и логистика. При этом аналитики отметили, что экономика Германии в последнее время отстает от мировых аналогов, но государственные расходы на оборону и инфраструктуру создают новые возможности для роста.

