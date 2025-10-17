Почему Ferrari ограничивает продажи?

На решение повлияли изменения в налоговом законодательстве Великобритании. После отмены льготного статуса для нерезидентов и повышения налогов часть состоятельных британцев покинула страну, сообщает Financial Times, информирует 24 Канал.

Некоторые люди выезжают по налоговым причинам. Могу сказать, что мы наблюдаем стабилизацию ситуации,

– прокомментировал генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья.

Новые правила налогообложения, вступившие в силу в апреле, отменили налоговые льготы для резидентов, которые декларировали свое основное место жительства за рубежом, чтобы избежать британских налогов на мировые доходы.

Что говорит власть?

Министр финансов Рэйчел Ривз опровергла информацию о массовом оттоке состоятельных лиц, заявив, что Великобритания "остается замечательной страной, где люди хотят жить". В то же время она подтвердила, что в следующем месяце правительство планирует увеличить налоговую нагрузку на самых богатых граждан.

Поэтому, из-за изменений в налоговой политике Ferrari опасается потерять часть клиентов и стабильность цен на модели в премиум-сегменте. По данным источников FT, компания начала существенно ограничивать поставки в Британию еще около полугода назад.

Кроме того, рыночную неопределенность усиливает ситуация с новыми пошлинами, введенными администрацией Дональда Трампа в США, что может повлиять на глобальный спрос на роскошные автомобили.

Куда переезжают богачи?