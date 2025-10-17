Чому Ferrari обмежує продажі?

На рішення вплинули зміни в податковому законодавстві Великої Британії. Після скасування пільгового статусу для нерезидентів і підвищення податків частина заможних британців залишила країну, повідомляє Financial Times, інформує 24 Канал.

Деякі люди виїжджають із податкових причин. Можу сказати, що ми спостерігаємо стабілізацію ситуації,

– прокоментував генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья.

Нові правила оподаткування, що набули чинності у квітні, скасували податкові пільги для резидентів, які декларували своє основне місце проживання за кордоном, аби уникнути британських податків на світові доходи.

Що каже влада?

Міністр фінансів Рейчел Рівз заперечила інформацію про масовий відтік заможних осіб, заявивши, що Британія "залишається чудовою країною, де люди хочуть жити". Водночас вона підтвердила, що наступного місяця уряд планує збільшити податкове навантаження на найбагатших громадян.

Тож, через зміни у податковій політиці Ferrari побоюється втратити частину клієнтів і стабільність цін на моделі у преміумсегменті. За даними джерел FT, компанія почала суттєво обмежувати постачання до Британії ще близько пів року тому.

Крім того, ринкову невизначеність посилює ситуація з новими митами, запровадженими адміністрацією Дональда Трампа у США, що може вплинути на глобальний попит на розкішні автомобілі.

Куди переїжджають багатії?