Скільки китайських авто продано?

Згідно з аналітичними даними компанії JATO Dynamics, у серпні 2025 року китайські бренди реалізували понад 43 500 автомобілів, що на 121% більше, ніж у серпні 2024 року, передає 24 Канал.

Для порівняння, Audi за той же період продала 41 300 авто, а Renault – 37 800 одиниць.

Китай зміцнює позиції на ринку?

Ринкова частка китайських компаній у Європі сягнула рекордних 5,5%. Основна частина продажів – близько 84% – припадає на п'ять ключових брендів: MG, BYD, Jaecoo, Omoda та Leapmotor.

Що цьому сприяє?

Китайським брендам доводиться долати митні тарифи на електрокари в ЄС, але вони частково обходять цю проблему через фокус на гібридні рішення та, в деяких випадках, плани локального виробництва в Європі, пише Reuters.

Також фактором впливу є агресивна цінова політика, адже деякі китайські моделі продаються зі значною здешевленням порівняно з аналогами європейських брендів.

Крім того, як відзначають аналітики, на фоні послаблення темпів росту у традиційних європейських брендів китайські компанії знаходять нові ніші та використовують маркетингові й логістичні гнучкі стратегії.

