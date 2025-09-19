Скільки українці витрачають на McDonald’s і KFC?

Такі дані показує оновлений сервіс "Дашборд" від monobank, який відстежує не лише кількість транзакцій, а й обсяги обороту у різних категоріях бізнесу, передає 24 Канал.

За кількістю операцій у категорії "Ресторани та кафе" на першому місці McDonald’s, далі йдуть сервіси доставки Glovo і Bolt Food, а за ними – KFC, "Пузата Хата", Domino’s Pizza та інші.

Тобто більшість витрат українців у ресторанах припадає на фастфуд та доставку.

Щодо оборотів з початку року:

McDonald’s – 4,52 мільярди гривень

Glovo – 3,06 мільярдів гривень

Bolt Food – 735 мільйонів гривень

KFC – 598 мільйонів гривень

Пузата Хата – 501 мільйонів гривень

Lviv Croissants – 294 мільйонів гривень

Osama Sushi – 158 мільйонів гривень

Domino’s Pizza – 83 мільйонів гривень

У яких закладах найчастіше розраховувались українці / Скриншот 24 Каналу, "Дашборд" від monobank

Зауважте. За сумою обороту лідером стає Glovo, адже через цей сервіс проходять найбільші платежі за замовлення, тоді як McDonald’s переважає за кількістю чеків, підтверджуючи популярність стаціонарних закладів. KFC також утримує сильні позиції серед фастфуд-мереж.

Скільки витратили українці у McDonald’s / Скриншот 24 Каналу, "Дашборд" від monobank

Чому McDonald’s і KFC часто відкриваються поруч?

Ви точно помічали цей парадокс, що дві мережі, які здавалось би мали б бути конкурентами, відкривають свої ресторани поруч. Тільки у мікрорайоні з'являється новий McDonald’s, як вже за кілька місяців поряд будують KFC, або навпаки. Це не випадковість, а маркетингова стратегія, відома як "кластеризація" або "ефект конкурентного сусідства".

Річ у тім, що такі глобальні бренди ретельно аналізують потоки людей: якщо місце вже "протоптане" конкурентом і показує ефективність, це сигнал зайти без ризиків. У результаті обидві мережі виграють – люди, які шукають місце, де б перекусити, мають вибір і частіше обиратимуть ресторан, який й так пропонує страви тієї ж категорії. Конкретно в цьому випадку – фастфуд.

За даними racklify, бізнес має чимало переваг від кластеризації, зокрема, ідеться про залучення більшої кількості клієнтів. Люди схильні відвідувати місця, де зібрано кілька варіантів на вибір. Коли McDonald’s і KFC розташовані поруч, споживачі отримують можливість порівняти їхні пропозиції та обрати те, що їм більше до вподоби. Це збільшує потік клієнтів для обох брендів.

Крім того, ідеться про спільне використання інфраструктури. Магазини, розташовані поруч, можуть ділити спільні ресурси, такі як паркувальні місця, охорону та інші зручності, що знижує витрати для кожного з них.

Важливо! Статистика базується лише на транзакціях клієнтів monobank, які обслуговують близько 9,9 млн людей, і може не відображати ринок повністю.