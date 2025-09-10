Як поскаржитись на сумнівні збори?

Нова опція допоможе ефективніше реагувати на випадки шахрайства на донатах. Тепер при переході до конкретної "Банки" у меню з трьома крапками у верхній частині екрана доступний пункт "Поскаржитися на цей збір", пише 24 Канал з посиланням на допис співзасновника банку Олега Гороховського.

Дивіться також Пенсія на Monobank: як відкрити картку та які умови

Додали можливість поскаржитися на Банки Час від часу вилазять випадки донат-шахрайства. Тепер ви можете нам це підсвітити,

– зазначив Гороховський.

Якщо буде зафіксовано достатню кількість скарг, такі збори будуть перевірятися уважніше.

Гороховський також нагадав користувачам про необхідність оновити додаток до останньої версії, щоб функція стала доступною.

Що потрібно знати про банки в Україні?