Як поскаржитись на сумнівні збори?
Нова опція допоможе ефективніше реагувати на випадки шахрайства на донатах. Тепер при переході до конкретної "Банки" у меню з трьома крапками у верхній частині екрана доступний пункт "Поскаржитися на цей збір", пише 24 Канал з посиланням на допис співзасновника банку Олега Гороховського.
Додали можливість поскаржитися на Банки Час від часу вилазять випадки донат-шахрайства. Тепер ви можете нам це підсвітити,
– зазначив Гороховський.
Якщо буде зафіксовано достатню кількість скарг, такі збори будуть перевірятися уважніше.
Гороховський також нагадав користувачам про необхідність оновити додаток до останньої версії, щоб функція стала доступною.
