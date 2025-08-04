Кондратюк закликав підписників бути обережними. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на його фейсбук.

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Якийсь покидьок хакнув мій номер і у вайбері збирає кошти від мого імені. Це шахрайство. Не ведіться! Всі мої збори я оголошую лише тут, у фейсбуці, на двох своїх сторінках,

– написав Кондратюк.

У коментарях продюсер зазначив, що вже видалив вайбер. Також Кондратюк підкреслив, що у нього була ввімкнена двоетапна автентифікація, однак це не допомогло.

Ігор Кондратюк повідомив про шахраїв / Скриншот з фейсбуку

Хто ще з зірок став жертвою шахраїв?

Нагадаємо, навесні Ксенія Мішина повідомила, що шахраї діють від її імені.

"Друзі, зараз мені тут надсилають повідомлення, що моє обличчя використовують у шахрайських цілях. Як завжди, скиньте гроші, всі ці маніпуляції. Я не знаю, вже роками кожен блогер розповідає вам, що не можна ніколи довіряти незнайомим людям, кидати кудись гроші, вестись на такі маніпуляції, і все одно", – сказала акторка.

Мішина наголосила, що ніколи не просить у підписників гроші. Проте все одно знайшлися люди, які довірилися шахраям.