Кондратюк закликав підписників бути обережними. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на його фейсбук.
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Якийсь покидьок хакнув мій номер і у вайбері збирає кошти від мого імені. Це шахрайство. Не ведіться! Всі мої збори я оголошую лише тут, у фейсбуці, на двох своїх сторінках,
– написав Кондратюк.
У коментарях продюсер зазначив, що вже видалив вайбер. Також Кондратюк підкреслив, що у нього була ввімкнена двоетапна автентифікація, однак це не допомогло.
Ігор Кондратюк повідомив про шахраїв / Скриншот з фейсбуку
Хто ще з зірок став жертвою шахраїв?
Нагадаємо, навесні Ксенія Мішина повідомила, що шахраї діють від її імені.
"Друзі, зараз мені тут надсилають повідомлення, що моє обличчя використовують у шахрайських цілях. Як завжди, скиньте гроші, всі ці маніпуляції. Я не знаю, вже роками кожен блогер розповідає вам, що не можна ніколи довіряти незнайомим людям, кидати кудись гроші, вестись на такі маніпуляції, і все одно", – сказала акторка.
Мішина наголосила, що ніколи не просить у підписників гроші. Проте все одно знайшлися люди, які довірилися шахраям.