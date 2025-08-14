На якій стадії розгляд справи щодо топменеджерів Приватбанку?

Підготовче засідання у справі відбулося, повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.

14 серпня за результатом підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу щодо топменеджерів Приватбанку. Справа стосується колишнього голову правління банку, його першого заступника, заступника та трьох керівників департаментів.

Засідання з розгляду по суті запланували провести 25 вересня.

У чому підозрюють топменеджерів Приватбанку?

За версією слідства, у грудні 2016 року топменеджери Приватбанку на основі підробних документів здійснили переказ банківських коштів у сумі 223 мільйони гривень на офшорні рахунки.

Учасники справи, ймовірно, незаконно вивели кошти двома траншами за кордон. Перший – 85,2 мільйона гривень перевели на рахунок компанії, яка пов'язана з одним із фігурантів. Другий – 136,8 мільйона гривень пішов в офшори за такою ж схемою.

У справі йдеться також про те, що перед націоналізацією, ці ж фігуранти вивели 8,2 мільярда гривень. Їм вдалося це зробити, списавши кошти на розтрати нерезидентів, зокрема гроші відправилися до AS Privatbank у Латвії.

Обвинуваченим загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також, цим особам мають заборонити обіймати деякі посади на термін до 3 років, після звільнення.