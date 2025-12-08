За погодженням сторін засідання перенесли на 11 грудня. Подробиці із зали суду повідомляє Суспільне, передає 24 Канал.

Чому судове рішення у справі Коломойського перенесли?

Подільський районний суд Києва відклав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для Ігоря Коломойського. Засідання не відбулося, оскільки конвой не доставив підозрюваного з СІЗО через зламаний спецавтомобіль.

Захисник Коломойського у коментарі журналістам заявив, що його клієнта нібито утримують під вартою "будь-яким способом". Він зазначив, що це вже другий випадок, коли конвой не може доставити бізнесмена до суду.

Сьогодні він анонсував зробити гучні заяви, але через "непереборні обставини" засідання оголосили закритим.

За словами адвоката, наразі "зависли" дві апеляційні скарги: строк однієї ухвали про тримання під вартою вже минув, а дія іншої завершується 14 грудня.

Він також нагадав, що суд спочатку призначив засідання на 20 грудня через відсутність вільних дат, попри окрему ухвалу Верховного суду. Згодом засідання перенесли на 10 грудня, але, за словами захисника, лише для заяви про упередженість та самовідвід.

