Яку мережу планує Monobank?

Про запуск нового проєкту Monobank повідомив співвласник компанії Fintech Band Олег Гороховський, яка займається розробкою та технологічною підтримкою в Mono, повідомляє 24 Канал з посиланням на його соцмережі.

За його словами, Monobank вже почав ставити такі термінали по різних містах України, щоб розвивати власну мережу поповнення карток.

Зараз їх зовсім мало лише 1200, але ми тільки почали,

– зазначив Гороховський.

Комісію за поповнення карток Monobank у мережі терміналі стягувати не будуть, як і в мережі партнерів банку.

Тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів,

– додав Гороховський.

Що відомо про Monobank? Monobank – це український інтернет-банк, який працює через мобільний додаток, без фізичних відділень. Він заснований у 2017 році Fintech Band спільно з Universal Bank. Станом на 2025 рік він вже обслуговує близько 10 мільйонів клієнтів. Monobank відомий своїм зручним інтерфейсом, кешбеками та швидким відкриттям картки.

