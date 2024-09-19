Як знімати готівку з Monobank

Нині знімати кошти можна не тільки в банках, але й через каси аптек, автозаправок та супермаркетів, повідомляють у Monobank.

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Максимальна сума для зняття готівки за день – 100 тисяч гривень. Це обмеження діє від початку війни. Однак його можна обійти, якщо розподілити кошти на кілька рахунків.

Кошти з карток Monobank можна знімати кількома способами. Це можливо в Універсал Банку, А-Банку, Укргазбанку або через термінали, наприклад, City24. Комісія за зняття коштів становить 0,9% від суми для власних коштів і 4% для кредитних.

Важливо! Якщо знімати готівку через банки-партнери, сума може бути меншою за ліміт у 100 тисяч гривень. Наприклад, у касі Універсал Банку за одне зняття можна отримати не більше 20 тисяч гривень.

Де замовити готівку

Готівку можна замовити через банки-партнери Monobank: Універсал Банк, А-Банк або Укргазбанк. У цих банках комісія за зняття відсутня. Наприклад, у Приватбанку комісія за зняття готівки з картки іншого банку складає 3%, і клієнти інших банків не можуть попередньо замовити готівку.

Щоб замовити готівку, слід подати заявку за два-три дні до потрібної дати. Мінімальні суми для замовлення такі:

У "Універсал банку": від 100 тисяч гривень або від 1 000 доларів/євро;

В А-банку: від 10 тисяч гривень або від 100 доларів/євро;

В Укргазбанку: від 10 тисяч гривень або від 100 доларів.

Цікаво! Ліміт на зняття готівки з картки Monobank дійсно розділений між "чорною" (кредитною) та "білою" (дебетовою) картками, що дозволяє знімати до 100 тисяч гривень з кожної на день. У більшості банкоматів в Україні комісія за зняття готівки відсутня, проте завжди варто перевіряти інформацію на екрані перед підтвердженням операції, щоб уникнути несподіваних комісій.