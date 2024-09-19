Как снимать наличные с Monobank

Сейчас снимать средства можно не только в банках, но и через кассы аптек, автозаправок и супермаркетов, сообщают в Monobank.

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Максимальная сумма для снятия наличных за день – 100 тысяч гривен. Это ограничение действует с начала войны. Однако его можно обойти, если распределить средства на несколько счетов.

Средства с карточек Monobank можно снимать несколькими способами. Это возможно в Универсал Банке, А-Банке, Укргазбанке или через терминалы, например, City24. Комиссия за снятие средств составляет 0,9% от суммы для собственных средств и 4% для кредитных.

Важно! Если снимать наличные через банки-партнеры, сумма может быть меньше лимита в 100 тысяч гривен. Например, в кассе Универсал Банка за одно снятие можно получить не более 20 тысяч гривен.

Где заказать наличные деньги

Наличные можно заказать через банки-партнеры Monobank: Универсал Банк, А-Банк или Укргазбанк. В этих банках комиссия за снятие отсутствует. Например, в Приватбанке комиссия за снятие наличных с карты другого банка составляет 3%, и клиенты других банков не могут предварительно заказать наличные.

Чтобы заказать наличные, следует подать заявку за два-три дня до нужной даты. Минимальные суммы для заказа следующие:

В "Универсал банке": от 100 тысяч гривен или от 1 000 долларов/евро;

В А-банке: от 10 тысяч гривен или от 100 долларов/евро;

В Укргазбанке: от 10 тысяч гривен или от 100 долларов.

Интересно! Лимит на снятие наличных с карты Monobank действительно разделен между "черной" (кредитной) и "белой" (дебетовой) картами, что позволяет снимать до 100 тысяч гривен с каждой в день. В большинстве банкоматов в Украине комиссия за снятие наличных отсутствует, однако всегда стоит проверять информацию на экране перед подтверждением операции, чтобы избежать неожиданных комиссий.