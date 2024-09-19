Фінансування видатків бюджету

Через зростання оборонних витрат бюджет на 2024 рік був значно збільшений, зазначають в НБУ. У проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачається, що ці витрати залишаться на високому рівні, а дефіцит бюджету перевищить 19% від ВВП.

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Фінансування витрат планується забезпечити за рахунок збільшення доходів бюджету, міжнародної фінансової допомоги та внутрішніх запозичень через продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Зауважте! Завдяки цим заходам, уряд у співпраці з Національним банком України зможе мобілізувати необхідні ресурси та уникнути використання емісійного фінансування в довгостроковій перспективі.

Ключові показники проєкту Бюджету-2025