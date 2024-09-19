Що буде з обліковою ставкою у вересні

Голова Нацбанку Андрій Пишний повідомив під час брифінгу, що облікова ставка із 20 вересня залишиться на рівні 13%, передає 24 Канал.

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Нагадуємо! У липні НБУ залишив рівень облікової ставки без змін, а у червні знизив ставку з 13,5% до 13%.

Андрій Пишний Голова НБУ Правління НБУ ухвалило рішення зберігти облікову ставку. Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.

Пишний додав, що впродовж останніх місяців інфляція очікувано пришвидшилася. Відтак у серпні споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі. Це було близьким до липневого прогнозу НБУ.

Що таке облікова ставка Рівень облікової ставки є орієнтиром вартості грошей в економіці країни. Тобто якщо облікова ставка росте, тоді валюта коштує дорожче. За цим принципом кредити для населення також стають дорожчими.

Що прогнозували банкіри

Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв спрогнозував раніше, що НБУ залишить облікову ставку на рівні 13%. Водночас ставка за 3-місячними депсертифікатами буде на рівні 16%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Тобто умови формування дохідності гривневих вкладів є незмінними.

Водночас за словами Замотаєва, зараз інфляційний тиск є до міри контрольованим – з початку року інфляція склала 7,5%. А за підсумками року це значення прогнозується на рівні 8,5%.

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