Рівень облікової ставки

Голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу зазначив, що із 14 червня рівень облікової ставки буде на рівні 13%, передає 24 Канал.

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Динаміка зміни рівня облікової ставки

У грудні 2023 року НБУ знизив облікову ставку з 16% до 15%. Разом з нею встановили й ставку за основною операцією НБУ з розміщення депозитних сертифікатів овернайт на рівні 15%.

У січні 2024 року Монетарний комітет НБУ залишив ставку на рівні 15%.

14 березня регулятор знизив ставку на 0,5 відсоткових пунктів до 14,5%.

25 квітня НБУ повідомив, що знижує облікову ставку з 14,5% до 13,5% в рамках циклу пом'якшення процентної політики.

Що прогнозували банкіри

Напередодні брифінгу банкірка Олена Дмітрієв зазначала, що рівень облікової ставки може залишитись без змін, або ж знизиться на 1 відсотковий пункт до 12,5%.

Якщо це станеться, то головний аргумент – це нещодавно схвалена Стратегія розвитку кредитування,

– пояснювала Дмітрієва.

Нагадаємо! За допомогою облікової ставки НБУ фактично встановлює вартість грошей в економіці. Відповідно, якщо інфляція висока – збільшує й коли контрольована – знижує.

Що з інфляцією

У травні рівень інфляції становив 3,3% у річному вимірі, що суттєво менше за цільовий діапазон в 5% ± 1 відсотковий пункт. В НБУ також очікують помірне пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до 2024 року.

Така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію,

– зазначив регулятор.

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