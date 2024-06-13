Рівень облікової ставки
Голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу зазначив, що із 14 червня рівень облікової ставки буде на рівні 13%, передає 24 Канал.
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Динаміка зміни рівня облікової ставки
- У грудні 2023 року НБУ знизив облікову ставку з 16% до 15%. Разом з нею встановили й ставку за основною операцією НБУ з розміщення депозитних сертифікатів овернайт на рівні 15%.
- У січні 2024 року Монетарний комітет НБУ залишив ставку на рівні 15%.
- 14 березня регулятор знизив ставку на 0,5 відсоткових пунктів до 14,5%.
- 25 квітня НБУ повідомив, що знижує облікову ставку з 14,5% до 13,5% в рамках циклу пом'якшення процентної політики.
Що прогнозували банкіри
Напередодні брифінгу банкірка Олена Дмітрієв зазначала, що рівень облікової ставки може залишитись без змін, або ж знизиться на 1 відсотковий пункт до 12,5%.
Якщо це станеться, то головний аргумент – це нещодавно схвалена Стратегія розвитку кредитування,
– пояснювала Дмітрієва.
Що з інфляцією
У травні рівень інфляції становив 3,3% у річному вимірі, що суттєво менше за цільовий діапазон в 5% ± 1 відсотковий пункт. В НБУ також очікують помірне пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до 2024 року.
Така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію,
– зазначив регулятор.