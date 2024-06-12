Облікова ставка у червні
Як розповіла для 24 Каналу банкірка Олена Дмітрієва, облікова ставка може залишитися у червні без змін.
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Найбільш ймовірно, що облікова ставка залишиться на рівні 13,5%.
Водночас згідно з другим сценарієм, Нацбанк може знизити облікову ставку до 1 відсоткового пункту – тобто до 12,5%.
І якщо це станеться, то головний аргумент – це нещодавно схвалена Стратегія розвитку кредитування,
– додає Дмітрієва.
Що передбачає Стратегія розвитку кредитуванняВона спрямована на те, щоб в країні активно розвивалося кредитування стратегічних галузей: енергетики, оборонно-промислового комплексу, сільського господарства, переробної промисловості, а також цільових програм для кредитування малого та середнього бізнесу.
Чому облікова ставка може залишитися без змін
За словами банкірки, на це є декілька причин:
- У травні пришвидшилася інфляція й склала 0,6%. Водночас через зростання тарифів на електроенергію та анонсоване липневе збільшення акцизів на пальне, очікується, що темпи інфляції стануть ще більш відчутними.
- Через постійні ворожі атаки на об’єкти енергоінфраструктури та пов’язані з цим певні перебої з енергопостачанням, макропрогноз також зазнав змін – до кінця року зростання ВВП може скласти 3%. Хоч попередній прогноз був на рівні 4,6% зростання ВВП.
- Девальвація гривні вже майже сягнула 7%.
Поки це в межах середньозваженого курсу валют, а це 40,7 гривні за долар. Попри те, що девальвація скоріше за все загальмується, однак це не означає, що при цьому міцнішатиме гривня,
– зауважила Олена Дмітрієва.