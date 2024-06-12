Що буде з українською економікою

Світовий банк вважає, що ВВП України цьогоріч матиме показник зростання – 3,2%. У порівняння з січнем, очікування не змінились.

Читайте також Прогноз позитивний: Світовий банк вірить у зростання української економіки

Відносно 2025 року прогноз також не зазнав значних змін. Відповідно до очікувань Світового банку ріст ВВП України у наступному році буде на рівні 6,5%. Водночас аналітики застерігають, що середній показник зростання у 2025 – 2026 роках становитиме 5,8%.

Зверніть увагу! У Світовому банку уточнюють, що цей прогноз буде актуальним за умови, що протягом 2024 року в Україні триватимуть активні бойові дії. А от у наступних роках вони стануть помірними.

Якою буде світова економіка

Світовий банк наголошує, що загальне світове зростання ВВП цьогоріч сягне 2,6%. У січні очікуване значення складало 2,4%. А от у 2025 – 2026 роках середнє зростання сягне 2,7%.

У прогнозі вказано, що у 2024 році вперше за останні 3 роки економічна ситуація у світі стабілізується. Однак, економісти застерігають від неправильних висновків, називаючи теперішній рівень доволі слабким.

Цікаво, що Світовий банк прогнозує зростання російського ВВП до 2,9%.