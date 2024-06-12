Что будет с украинской экономикой

Всемирный банк считает, что ВВП Украины в этом году будет иметь показатель роста – 3,2%. В сравнение с январем, ожидания не изменились.

Читайте также Прогноз положительный: Всемирный банк верит в рост украинской экономики

Относительно 2025 года прогноз также не претерпел значительных изменений. Согласно ожиданиям Всемирного банка рост ВВП Украины в следующем году будет на уровне 6,5%. В то же время аналитики предостерегают, что средний показатель роста в 2025 – 2026 годах составит 5,8%.

Обратите внимание! Во Всемирном банке уточняют, что этот прогноз будет актуальным при условии, что в течение 2024 года в Украине будут продолжаться активные боевые действия. А вот в последующие годы они станут умеренными.

Какой будет мировая экономика

Всемирный банк отмечает, что общий мировой рост ВВП в этом году достигнет 2,6%. В январе ожидаемое значение составляло 2,4%. А вот в 2025 – 2026 годах средний рост достигнет 2,7%.

В прогнозе указано, что в 2024 году впервые за последние 3 года экономическая ситуация в мире стабилизируется. Однако экономисты предостерегают от неправильных выводов, называя нынешний уровень довольно слабым.

Интересно, что Всемирный банк прогнозирует рост российского ВВП до 2,9%.