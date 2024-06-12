Какой экономический прогноз

Также Всемирный банк считает, что в 2025 году рост экономики Украины составит 6,5%, однако средний темп роста в 2025-2026 годах будет на уровне 5,8%.

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В отчете написано, что будет актуальным только, если активные боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года, а затем стихнут.

Обратите внимание! Ожидается, что рост мирового ВВП составит 2,6%, хотя еще в январе от него не ждали больше чем 2,4%.

Мировая экономика, по прогнозам, стабилизируется в 2024 году после трех лет неопределенности. Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост достигнет 2,7% в 2025-2026 годах, хотя он все еще будет оставаться на относительно слабом уровне.

По России у Всемирного банка выросли ожидания. В отчете указано, что рост ВВП страны может составить 2,9% в 2024 году.

Также в 2024 году рост ВВП США может составить 2,5%, а еврозоны – 0,7%.

Когда конфискуют российские активы

Урсула фон дер Ляйен заявила, что около 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будет доступна уже в июле. Их используют на помощь Украине.

Мы собираем финансовую мощь, чтобы помочь Украине противостоять и восстанавливаться. Доход в размере 1,5 миллиарда евро от иммобилизованных российских активов станет доступным в июле,

– сказала она.

Также Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в этом месяце Украина получит 1,9 миллиарда евро в рамках программы UkraineFacility. Часть этих средств, а именно 200 миллионов евро, будет направлена на неотложный ремонт украинской энергетической системы.