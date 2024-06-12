Який економічний прогноз

Також Світовий банк вважає, що у 2025 році зростання економіки України складе 6,5%, проте середній темп зростання у 2025-2026 роках буде на рівні 5,8%.

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У звіті написано, що буде актуальним лише, якщо активні бойові дії продовжуватимуться протягом 2024 року, а потім стихнуть.

Зверніть увагу! Очікується, що зростання світового ВВП складе 2,6%, хоча ще в січні від нього не чекали більше ніж 2,4%.

Світова економіка, за прогнозами, стабілізується у 2024 році після трьох років невизначеності. Світовий банк прогнозує, що глобальне економічне зростання досягне 2,7% у 2025-2026 роках, хоча воно все ще залишатиметься на відносно слабкому рівні.

Щодо Росії у Світового банку виросли очікування. У звіті вказано, що зростання ВВП країни може скласти 2,9% у 2024 році.

Також у 2024 році зростання ВВП США може скласти 2,5%, а єврозони – 0,7%.

Коли конфіскують російські активи

Урсула фон дер Ляєн заявила, що близько 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів буде доступна вже у липні. Їх використають на допомогу Україні.

Ми збираємо фінансову міць, щоб допомогти Україні протистояти та відновлюватися. Дохід у розмірі 1,5 мільярда євро від іммобілізованих російських активів стане доступним у липні,

– сказала вона.

Також Урсула фон дер Ляєн повідомила, що цього місяця Україна отримає 1,9 мільярда євро в рамках програми UkraineFacility. Частина цих коштів, а саме 200 мільйонів євро, буде спрямована на невідкладний ремонт української енергетичної системи.