Під час брифінгу голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності, передає 24 Канал.

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Нагадаємо! Раніше в коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зауважував, що у разі зниження рівня облікової ставки можна очікувати, що станеться й певна корекція ставки за 3-місячними депсертифікатами.

Динаміка зміни рівня облікової ставки

У грудні 2023 року НБУ знизив облікову ставку з 16% до 15%. Разом з нею встановили й ставку за основною операцією НБУ з розміщення депозитних сертифікатів овернайт на рівні 15%.

У січні 2024 року Монетарний комітет НБУ залишив ставкуна рівні 15%.

14 березня регулятор знизив ставку на 0,5 відсоткових пунктів до 14,5%.

На що впливає рівень облікової ставки За допомогою облікової ставки НБУ фактично встановлює вартість грошей в економіці. Відповідно, якщо інфляція висока – збільшує й коли контрольована – знижує.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Тож чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Яка ситуація з інфляцією

Регулятор покращив прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік та повідомив, що очікує її закріплення в цільовому діапазоні 5% ± 1 відсотковий пункт упродовж наступних років. Що стосується поточної ситуації, то за результатами березня вона виглядає наступним чином:

фактична інфляція сповільнилася до 3,2% річних,

базова – до 4,2% річних.

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