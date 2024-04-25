Во время брифинга глава НБУ Андрей Пышный отметил, что это позволит поддержать развитие кредитования и восстановления экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности, передает 24 Канал.

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Напомним! Ранее в комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев отмечал, что в случае снижения уровня учетной ставки можно ожидать, что произойдет и определенная коррекция ставки по 3-месячным депсертификатам.

Динамика изменения уровня учетной ставки

В декабре 2023 года НБУ снизил учетную ставку с 16% до 15%. Вместе с ней установили и ставку по основной операции НБУ по размещению депозитных сертификатов овернайт на уровне 15%.

В январе 2024 года Монетарный комитет НБУ оставил ставку на уровне 15%.

14 марта регулятор снизил ставку на 0,5 процентного пункта до 14,5%.

На что влияет уровень учетной ставки С помощью учетной ставки НБУ фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Соответственно, если инфляция высокая – увеличивает и когда контролируемая – снижает.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Поэтому чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Какова ситуация с инфляцией

Регулятор улучшил прогноз инфляции до 8,2% на 2024 год и сообщил, что ожидает ее закрепления в целевом диапазоне 5% ± 1 процентный пункт в течение следующих лет. Что касается текущей ситуации, то по результатам марта она выглядит следующим образом:

фактическая инфляция замедлилась до 3,2% годовых,

базовая – до 4,2% годовых.

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