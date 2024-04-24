Что будет с учетной ставкой

Важным фактором, который будет влиять на доходность гривневых вкладов на сегодня, является уровень учетной ставки. Об этом говорит банкир Дмитрий Замотаев, передает 24 Канал.

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Замотаев напоминает, что 25 апреля запланировано очередное заседание монетарного комитета Нацбанка, на котором могут принять решение о дальнейшем пересмотре учетной и ставки по 3-месячным депсертификатам.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Можно предположить, что в случае снижения учетной ставки произойдет и определенная коррекция ставки по 3-месячным депсертификатам.

Речь идет о том, что эти 2 показателя вряд ли будут слишком оторванными друг от друга, ведь "люфт" может составлять максимально 3 – 4%, а все изменения чаще всего происходят синхронно.

Обратите внимание! В случае принятия коррекции ставок, "шаг" снижения ставки по 3-месячным депсертификатам будет от 0,5% до 1,5% – показатель снизится до 17 – 16%.

Какими могут быть средние ставки

Снижение ставки по 3-месячным депсертификатам на 0,5% – до 17%:

Максимальные могут остаться почти без изменений – 15,5 _COPY2 – 16% годовых, Средние ставки со сроком размещения средств на 3 – 6 месяцев – 13% годовых, Средние ставки со сроком размещения средств на 9 – 12 месяцев – 12% годовых.

Снижение ставки по 3-месячным депсертификатам на 1% – до 16,5%:

Максимальные – 15% годовых,

Средние ставки со сроком размещения средств на 3 – 6 месяцев – 12 – 12,5% годовых,

Средние ставки со сроком размещения средств на 9 – 12 месяцев – 11,5 – 12% годовых.

Снижение ставки по 3-месячным депсертификатам на 1,5% (до 16%):