Реакция рынков

Результаты выборов в США способствовали улучшению оценок международных инвесторов относительно перспектив мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Это, в частности, подтверждается ростом стоимости украинских еврооблигаций.

Впрочем, конкретные параметры и временные рамки достижения мира пока остаются неопределенными, а риски затягивания конфликта остаются высокими, отмечают в НБУ.

Заметьте! НБУ отметил, что на фронте противник продолжает давить на нескольких направлениях, достигая определенных тактических успехов путем значительных потерь.

Новые вызовы для Украины

Одним из новых вызовов для Украины стало фактическое привлечение северокорейской армии к войне на стороне России. Также заметно возросла интенсивность массированных террористических воздушных атак.

Тактика обстрелов свидетельствует о намерении России оставить Украину зимой без электроэнергии, чем нанести как можно больший ущерб экономике. Удар по Украине новым типом баллистических ракет и сопроводительные угрозы странам партнерам дополнительно усиливают эскалацию войны,

– отмечается в отчете.

По информации НБУ, Украина активно адаптируется к этим угрозам и инвестирует в оборонную сферу. Наращивается внутреннее производство военной продукции, а также расширяется перечень стран, с которыми заключены соглашения по безопасности.

Заметьте! На сегодня подписано 27 таких соглашений, включая все страны G7, ЕС и большинство его членов. Это свидетельствует о поддержке международных партнеров и готовности к дальнейшей военной помощи.