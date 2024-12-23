Реакція ринків

Результати виборів у США сприяли покращенню оцінок міжнародних інвесторів щодо перспектив миру, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Це, зокрема, підтверджується зростанням вартості українських єврооблігацій.

Втім, конкретні параметри та часові рамки досягнення миру поки залишаються невизначеними, а ризики затягування конфлікту залишаються високими, наголошують в НБУ.

Зауважте! НБУ відзначив, що на фронті противник продовжує тиснути на кількох напрямках, досягаючи певних тактичних успіхів шляхом значних втрат.

Нові виклики для України

Одним із нових викликів для України стало фактичне залучення північнокорейської армії до війни на боці Росії. Також помітно зросла інтенсивність масованих терористичних повітряних атак.

Тактика обстрілів свідчить про намір Росії залишити Україну взимку без електроенергії, чим завдати якомога більшої шкоди економіці. Удар по Україні новим типом балістичних ракет та супровідні погрози країнам партнерам додатково посилюють ескалацію війни,

– зазначається у звіті.

За інформацією НБУ, Україна активно адаптується до цих загроз і інвестує в оборонну сферу. Нарощується внутрішнє виробництво військової продукції, а також розширюється перелік країн, з якими укладено безпекові угоди.

Зауважте! Станом на сьогодні підписано 27 таких угод, включно з усіма країнами G7, ЄС та більшістю його членів. Це свідчить про підтримку міжнародних партнерів і готовність до подальшої військової допомоги.