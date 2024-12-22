Хто має право на доплату

Доплата надаватиметься непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні відчуження, повідомляє 24 Канал із посиланням на Верховну Раду.

Читайте також Подвійні пенсійні виплати: як українцям отримати більше грошей у 2025 році

Основна вимога – проживання або робота на цих територіях у період до 26 квітня 1986 року або з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Важливо! Розмір виплати для таких осіб становитиме 2 361 гривню.

Хто не зможе отримати виплату

Доплата за проживання не призначається особам, які після аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року залишили межі зон відселення, а згодом повернулися або зареєструвалися для постійного проживання в цих зонах.

Виплата також припиняється, якщо людина виїжджає із зони відселення та реєструє місце проживання за її межами. Ця інформація перевіряється через Єдиний державний демографічний реєстр та інші відповідні реєстри.

Важливо! Для забезпечення точності та контролю виплат Пенсійний фонд України звіряє дані про постійне місце проживання одержувачів з державними реєстрами. Це гарантує своєчасне продовження або припинення виплат.