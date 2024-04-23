Сколько наличных находится в обращении

По состоянию на 1 апреля 2024 года в наличном обращении находилось 780,3 миллиарда гривен. То есть, это на 16 миллиардов гривен больше (на 2,1%), чем по состоянию на начало 2024 года. При этом на одного жителя Украины по состоянию на 1 апреля приходилось: 66 банкнот и 179 платежных разменных и оборотных монет.

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В НБУ объяснили, что такие темпы роста наличных в обращении связаны с сезонными факторами. Традиционно, в I квартале года вместе с умеренным ростом происходит изъятие наличности из обращения, которая была выпущена в прошлые периоды.

Сколько всего банкнот в обращении? В наличном обращении находится 2,7 миллиарда банкнот на общую сумму 773,2 миллиарда гривен, а также 14,6 миллиарда монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7 миллиардов гривен.

Каких банкнот и монет больше всего в обращении

Таким образом, по состоянию на 1 апреля в Украине:

больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, а монет – номиналом 10 копеек (28,3 % и 28,1 % от общего количества в обращении соответственно).

находится банкнот номиналом 500 гривен, а монет – номиналом 10 копеек (28,3 % и 28,1 % от общего количества в обращении соответственно). меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет – номиналом 10 гривен (4,6% и 1,5% от общего количества в обращении соответственно).

Структура наличных в обращении / Инфографика – НБУ

Интересно! Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло почти в 1,1 раз по сравнению с началом этого года