Взлетит ли курс перед Пасхой
В разговоре с 24 Каналом эксперт Андрей Шевчишин рассказал, что накануне различных праздников население, как правило, больше тратит средств для покупок, или же обменивает валюту.
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Впрочем, Шевчишин не считает, что рост курса в такие периоды всегда связан с грядущими праздниками. На это есть другие причины.
Яркий пример, когда накануне нового года были высокие выплаты населению, премии, зарплаты и прочее. Эти средства частично идут на покупку доллара, ведь нет такой необходимости держать гривну на счетах.
Соответственно ситуация складывается такая:
- Спрос на валюту превышает предложение на межбанке, то есть население и бизнес покупают доллар чаще, а продают его меньше.
- В ответ Нацбанк ведет регулирование этой ситуации на рынке через управляемую гибкость.
- Например, на сегодня, по словам Шевчишина, курс доллара движется до 40 гривен. Поэтому Нацбанк, вероятно, будет более жестко ограничивать спрос.
О чем свидетельствуют прогнозы МВФ относительно курса гривны
Финансовый аналитик рассказывает, что недавно МВФ опубликовал расчеты индикативных курсов в Украине на несколько грядущих лет.
Что такое индикативный курс гривныОбычно это ориентир курса, который банки могут учитывать для осуществления операций на межбанке.
Эксперт добавляет, что прогноз относительно постепенного роста курса – это эмоциональный момент для всего рынка.
МВФ опирался на наши внутренние расчеты, и этот курс действительно выглядит реальным. Сейчас мы видим дополнительный всплеск спроса интереса к покупке валюты,
– говорит Шевчишин.
Кредитная политика и уровень ставки вскоре
Важным моментом, о котором напомнил Андрей Шевчишин, является то, что на следующей неделе правление Национального банка будет определять дальнейшую кредитно-денежную политику. Ожидается, что учетная ставка будет снижена.
- Поскольку годовая инфляция в Украине где-то 2 – 3%, Нацбанк будет смягчать свою политику. Соответственно доходность гривневых инструментов, это депозиты и ОВГЗ, будет снижаться.
- Это несколько высвобождает гривну, а значит ее можно будет "направить" на дополнительную покупку валюты.
- Шевчишин прогнозирует, что курс доллара может остановиться на уровне 40 гривен. Впрочем, к концу 2024 года, вероятнее всего, дойдет до более 41 гривны.
В то же время с другой стороны аналитик объясняет, что доллар на наличном рынке сейчас около 40 гривен, а до среднего прогноза в более 41 гривны остался рост только в 3%.
Зато на гривневом депозите можно заработать, пусть, 12% годовых, а до конца года еще где-то 8 месяцев. Получается, что потенциальный рост курса на 3%, до 41 гривны, – это меньше, чем можно получить, если разместить гривну на депозит или купить ОВГЗ,
– добавляет он.
То есть потенциал роста доллара ограничен относительно прогноза, в то время как доходность от гривневых инструментов на высшем уровне.