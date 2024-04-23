Скільки готівки в обігу

Відтак, станом на 1 квітня 2024 року у готівковому обігу перебувало 780,3 мільярда гривень. Тобто, це на 16 мільярдів гривень більше (на 2,1%), ніж станом на початок 2024 року. При цьому, на одного жителя України станом на 1 квітня припадало: 66 банкнот і 179 платіжних розмінних та обігових монет.

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В НБУ пояснили, що такі темпи зростання готівки в обігу пов’язані з сезонними факторами. Традиційно, у I кварталі року поруч із помірним зростанням, відбувається вилучення готівки з обігу, що була випущена в минулі періоди.

Скільки всього банкнот в обігу? У готівковому обігу перебуває 2,7 мільярда банкнот на загальну суму 773,2 мільярда гривень, а також 14,6 мільярда монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7 мільярдів гривень.

Яких банкнот та монет найбільше в обігу

Таким чином, станом на 1 квітня в Україні:

найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, а монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно).

перебуває банкнот номіналом 500 гривень, а монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно). найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень (4,6% та 1,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Структура готівки в обігу / Інфографіка – НБУ

Цікаво! Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,1 раз порівняно з початком цього року