Что будет с учетной ставкой

С 15 марта 2024 года учетная ставка составит 14,5%, передает 24 Канал.

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Среди оснований для такого решения регулятора были:

Дальнейшее замедление инфляции,

сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке,

а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи.

Напоминаем, что в декабре НБУ снизил учетную ставку с 16% до 15%. Вместе с ней установили и ставку по основной операции НБУ по размещению депозитных сертификатов овернайт на уровне 15%. А уже в январе 2024 года Монетарный комитет НБУ оставил ставку на уровне 15%.

Какими были прогнозы экспертов

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу заявила, что из предыдущих вербальных интервенций регулятора не стоит ожидать изменения учетной ставки в марте.

Впрочем, с другой стороны, по свежим данным Госстата инфляция по итогам февраля замедлилась до 4,3% в годовом измерении.

Это ниже прогнозов Нацбанка, которые буди опубликованы в начале 2024 года. Поэтому это может повысить шансы на то, что ставку снизят.

Ситуация с инфляцией

Инфляция в начале 2024 замедлилась благодаря большей предложение отдельных продуктов питания и эффекта от значительных прошлогодних урожаев. Также благодаря теплой погоде и активизации продажи продукции из хранилищ снижались цены на некоторые овощи.

В НБУ прогнозируют, что инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона – 5% ± 1 процентный пункт в ближайшие месяцы. А затем, во втором полугодии, она умеренно ускорится.