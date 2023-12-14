Как изменится курс
Банкир Тарас Лесовой считает, что в предрождественскую неделю не стоит ожидать каких-либо существенных изменений на валютном рынке, сообщает 24 Канал. По идее, заложенные еще в ноябре и в начале декабря тенденции будут продолжаться.
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Важной для дальнейшего развития рынка является отмена валютных ограничений для банков и других финучреждений, что соответствует тактике регулятора по уменьшению межкурсовых "разрывов". Собственно, первые результаты свидетельствуют о том, что на наличном рынке возникло явление "конкуренции курсов" между комбанками и обменными пунктами, а разница между безналичным и наличным курсами уже не превышает 0,5 – 0,6 гривен. Другими словами, на рынке вместо 3-х курсов (межбанковского, банковского и обменных пунктов) сейчас фактически есть только 2: безналичный и наличный, разница между которыми на данном этапе достаточно приемлема.
Лесовой отмечает, что стратегия регулятора по либерализации рынка проявляется, прежде всего, в оперативном вмешательстве в межбанк через механизм валютных интервенций. Следует заметить, что это происходит в случае возникновения неотложной потребности "успокоить" спрос.
Еще одним важным фактором, который будет формировать главным образом конъюнктуру наличного рынка, может стать ситуативное увеличение предложения, связанное с предпраздничной "расстановкой" граждан. Речь идет о том, что часть наличной валюты может быть обменяна для совершения необходимых покупок. Ожидается, что предложение вырастет в пределах 10 – 15%, что повлияет на курсовые отметки – наличные курсы валют могут несколько снизиться,
– подчеркивает Лесовой.
В то же время предполагаем, что со следующей недели и до конца года НБУ также может прибегнуть к тактическому шагу несущественного увеличения предложения, однако курсовые изменения будут оставаться в рамках нового валютного коридора. По всей вероятности, в течение следующей недели на рынке сохранится незначительное "расстояние", измеряемое копейками, между безналичным и наличным курсами.
В целом же, Лесовой определяет основные признаки валютного рынка в течение 18 – 24 декабря, как следующие:
- ожидаемый курсовой диапазон колебаний на межбанке будет на уровне: 36,5 – 37,5 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривен за евро;
- текущие курсовые изменения (ежедневные) на межбанке не превысят 0,2 гривны;
- разница между курсами покупки и продажи на межбанке не будет выше 0,1 гривны;
- на наличном рынке пределы допустимых курсовых изменений будут на уровне: 36,8 – 37,8 гривны за доллар и 39 – 41 гривен за евро;
- текущие курсовые изменения, как и разница между курсами покупки и продажи, не превысят 0,3 гривны.
Таким образом, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет ожидаемо положительной. Любые глобальные изменения, как, например, стремительное подорожание или снижение курсов, маловероятно.