Какой будет размер минималки

В Госбюджете-2024 запланировано увеличение прожиточного минимума до 2 920 гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность – до 2 361 гривна.

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Также предусмотрено повышение минимальной заработной платы в два этапа:

с 1 января – до 7 100 гривен;

с 1 апреля – до 8 000 гривен.

Обратите внимание! В настоящее время размер минимальной заработной платы – 6 700 гривен.

Ожидается, что в следующем году средняя заработная плата в стране тоже вырастет. В частности, если до конца текущего года среднее значение зарплаты достигнет 18 527 гривен, то прогнозируется, что средняя зарплата будет составлять 21 809 гривен в 2024 году.

На что это повлияет

После повышения прожиточного минимума соответственно возрастут пенсионные выплаты:

минимальная пенсия: с 2 093 до 2 361 гривны;

максимальная пенсия: с 20 930 до 23 610 гривен;

выплаты за сверхурочный стаж – с 20,9 гривны до 23,6 гривны за каждый дополнительный год;

для пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия: с 2 680 гривен до 2 840 гривен.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум также влияют на размер многих выплат:

должностной оклад работников;

налоговая социальная льгота;

необлагаемые размеры доходов;

максимальная база начисления ЕСВ и минимальный страховой взнос;

минимальное и максимальное ограничение размера больничных и декретных;

индексация заработной платы;

размер единого налога и ЕСВ для предпринимателей;

местные налоги и сборы;

налог на недвижимость;

туристический сбор;

штрафы;

сбор за места для парковки транспортных средств.,

Кроме того, после повышения прожиточного минимума, соответственно, повысятся и размер субсидий, а также различных социальных пособий и доплат.