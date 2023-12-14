Какой будет размер минималки
В Госбюджете-2024 запланировано увеличение прожиточного минимума до 2 920 гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность – до 2 361 гривна.
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Также предусмотрено повышение минимальной заработной платы в два этапа:
- с 1 января – до 7 100 гривен;
- с 1 апреля – до 8 000 гривен.
Ожидается, что в следующем году средняя заработная плата в стране тоже вырастет. В частности, если до конца текущего года среднее значение зарплаты достигнет 18 527 гривен, то прогнозируется, что средняя зарплата будет составлять 21 809 гривен в 2024 году.
На что это повлияет
После повышения прожиточного минимума соответственно возрастут пенсионные выплаты:
- минимальная пенсия: с 2 093 до 2 361 гривны;
- максимальная пенсия: с 20 930 до 23 610 гривен;
- выплаты за сверхурочный стаж – с 20,9 гривны до 23,6 гривны за каждый дополнительный год;
- для пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия: с 2 680 гривен до 2 840 гривен.
Минимальная зарплата и прожиточный минимум также влияют на размер многих выплат:
- должностной оклад работников;
- налоговая социальная льгота;
- необлагаемые размеры доходов;
- максимальная база начисления ЕСВ и минимальный страховой взнос;
- минимальное и максимальное ограничение размера больничных и декретных;
- индексация заработной платы;
- размер единого налога и ЕСВ для предпринимателей;
- местные налоги и сборы;
- налог на недвижимость;
- туристический сбор;
- штрафы;
- сбор за места для парковки транспортных средств.,
Кроме того, после повышения прожиточного минимума, соответственно, повысятся и размер субсидий, а также различных социальных пособий и доплат.