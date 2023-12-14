Якою буде розмір мінімалки

У Держбюджеті-2024 заплановано збільшення прожиткового мінімуму – до 2 920 гривні, а для осіб, які втратили працездатність – зросте до 2 361 гривні.

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Також передбачено підвищення мінімальної заробітної плати у два етапи:

з 1 січня — до 7 100 гривень;

з 1 квітня — до 8 000 гривень.

Зверніть увагу! Наразі розмір мінімальної заробітної плати – 6 700 гривень.

Очікується, що наступного року середня заробітна плата в країні також зросте. Зокрема, якщо до кінця поточного року середнє значення зарплати досягне 18 527 гривень, то прогнозується, що середня зарплата становитиме 21 809 гривень у 2024 році.

На що це вплине

Після підвищення прожиткового мінімуму відповідно зростуть пенсійні виплати :

мінімальна пенсія: з 2 093 до 2 361 гривні;

максимальна пенсія: з 20 930 до 23 610 гривень;

виплати за понаднормовий стаж – з 20,9 гривні до 23,6 гривні за кожен додатковий рік;

для пенсіонерів, які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річчя: з 2 680 гривень до 2 840 гривень.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум також впливають на розмір багатьох виплат, як от:

посадовий оклад працівників;

податкова соціальна пільга;

неоподатковані розміри доходів;

максимальна база нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок;

мінімальне і максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних;

індексація зарплати;

розмір єдиного податку та ЄСВ для підприємців;

місцеві податки і збори;

податок на нерухомість;

туристичний збір;

штрафи;

збір за місця для паркування транспортних засобів.

Крім цього, після підвищення прожиткового мінімуму відповідно підвищаться й розмір субсидій, а також різних соціальних допомог й доплат.