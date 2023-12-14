Якою буде розмір мінімалки
У Держбюджеті-2024 заплановано збільшення прожиткового мінімуму – до 2 920 гривні, а для осіб, які втратили працездатність – зросте до 2 361 гривні.
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Також передбачено підвищення мінімальної заробітної плати у два етапи:
- з 1 січня — до 7 100 гривень;
- з 1 квітня — до 8 000 гривень.
Очікується, що наступного року середня заробітна плата в країні також зросте. Зокрема, якщо до кінця поточного року середнє значення зарплати досягне 18 527 гривень, то прогнозується, що середня зарплата становитиме 21 809 гривень у 2024 році.
На що це вплине
Після підвищення прожиткового мінімуму відповідно зростуть пенсійні виплати:
- мінімальна пенсія: з 2 093 до 2 361 гривні;
- максимальна пенсія: з 20 930 до 23 610 гривень;
- виплати за понаднормовий стаж – з 20,9 гривні до 23,6 гривні за кожен додатковий рік;
- для пенсіонерів, які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річчя: з 2 680 гривень до 2 840 гривень.
Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум також впливають на розмір багатьох виплат, як от:
- посадовий оклад працівників;
- податкова соціальна пільга;
- неоподатковані розміри доходів;
- максимальна база нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок;
- мінімальне і максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних;
- індексація зарплати;
- розмір єдиного податку та ЄСВ для підприємців;
- місцеві податки і збори;
- податок на нерухомість;
- туристичний збір;
- штрафи;
- збір за місця для паркування транспортних засобів.
Крім цього, після підвищення прожиткового мінімуму відповідно підвищаться й розмір субсидій, а також різних соціальних допомог й доплат.