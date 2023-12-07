Які зарплати мають військові

На виплати мобілізованого військового впливає його місце служби, рід військ, звання та посада. Від зміни цих даних, корелюється і розмір зарплати оборонця. Зокрема, деяким військовим надаються доплати за виконання певних завдань, вислугу років та науковий ступінь.

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Якими будуть мінімальні виплати військових у 2024 році:

строковики отримуватимуть 20 000 гривень;

солдати (йдеться про військове звання) – 13 000 гривень;

мобілізований військовий – 33 000 гривень.

Які додаткові виплати мають військові

Уряд визначив додаткові грошові виплати для військових, які поки що залишатимуться без змін. Зараз ці суми такі:

30 000 гривень – військовослужбовці, що беруть участь у мобілізації;

50 000 гривень – оборонці, що виконують спецзавдання безпосередньо на лінії зіткнення;

100 000 гривень – службовці, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, протягом служби.

Також виплати надаються військовим, які отримали інвалідність, внаслідок участі у військових діях. Сума визначається часом встановлення каліцтва: