Які зарплати мають військові
На виплати мобілізованого військового впливає його місце служби, рід військ, звання та посада. Від зміни цих даних, корелюється і розмір зарплати оборонця. Зокрема, деяким військовим надаються доплати за виконання певних завдань, вислугу років та науковий ступінь.
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Якими будуть мінімальні виплати військових у 2024 році:
- строковики отримуватимуть 20 000 гривень;
- солдати (йдеться про військове звання) – 13 000 гривень;
- мобілізований військовий – 33 000 гривень.
Які додаткові виплати мають військові
Уряд визначив додаткові грошові виплати для військових, які поки що залишатимуться без змін. Зараз ці суми такі:
- 30 000 гривень – військовослужбовці, що беруть участь у мобілізації;
- 50 000 гривень – оборонці, що виконують спецзавдання безпосередньо на лінії зіткнення;
- 100 000 гривень – службовці, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, протягом служби.
Також виплати надаються військовим, які отримали інвалідність, внаслідок участі у військових діях. Сума визначається часом встановлення каліцтва:
- під час проходження служби – 70 – 120 прожиткових мінімумів;
- якщо інвалідність набута внаслідок виконання службового завдання – 250 – 400 прожиткових мінімумів.