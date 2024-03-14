Що буде з обліковою ставкою

Тож з 15 березня 2024 року облікова ставка становитиме 14,5%, передає 24 Канал.

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Серед підстав щодо такого рішення регулятора були:

Подальше сповільнення інфляції,

збереження стійкої ситуації на валютному ринку,

а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги.

Нагадуємо, що у грудні НБУ знизив облікову ставку з 16% до 15%. Разом з нею встановили й ставку за основною операцією НБУ з розміщення депозитних сертифікатів овернайт на рівні 15%. А вже у січні 2024 року Монетарний комітет НБУ залишив ставку на рівні 15%.

Якими були прогнози експертів

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу заявила, що з попередніх вербальних інтервенцій регулятора не варто очікувати на зміну облікової ставки у березні.

Втім, з іншого боку, за свіжими даними Держстату інфляція за підсумками лютого уповільнилася до 4,3% у річному вимірі.

Це нижче прогнозів Нацбанку, які буди опубліковані на початку 2024 року. Тому це може підвищити шанси на те, що ставку знизять.

Ситуація з інфляцією

Інфляція на початку 2024 року сповільнилася завдяки більшій пропозиція окремих продуктів харчування та ефекту від значних минулорічних врожаїв. Також завдяки теплій погоді та активізації продажу продукції зі сховищ знижувалися ціни на деякі овочі.

В НБУ прогнозують, що інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону – 5% ± 1 відсотковий пункт у найближчі місяці. А відтак, у другому півріччі, вона помірно пришвидшиться.