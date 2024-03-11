Яким був валютний ринок

У своєму коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько наголосила, що стриманий попит минулого тижня забезпечив незначні курсові коливання. Інтервенції у цей період склали лише 156,8 мільйона доларів.

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Золотько зауважує, що це мінімальний показник з квітня 2023 року. Скорочення попиту з боку імпортерів та зростання пропозиції іноземної валюти з боку експортерів стимулювали зміцнення гривні на ВРУ протягом майже усього тижня.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Пікових позначок курс досяг у четвер, коли котирування на міжбанку опускалися до 38,06 гривень за долар. А НБУ навіть виходив на ринок з купівлею ситуативного надлишку валютної пропозиції. Щоправда під час торгової сесії в п’ятницю курс відкоригувався до позначок 38,15 – 38,20 гривень за долар.

При цьому, банкірка наголошує, що курс продажу долара населенню безготівковими каналами протягом тижня слабо реагував на котирування міжбанку. Разом з обмеженим попитом на валюту на готівковому ринку це призвело до фактичного вирівнювання вартості долара у двох сегментах ринку.

Якщо безготівкову валюту в межах 50 000 гривень банки продавали населенню по 38,40 – 38,50 гривень за долар, то на готівковому ринку вартість долара у другій половині тижня утримувалася в діапазоні 38,40 – 38,50 гривень за долар

– визначає Золотько

Яким буде курс

Цього тижня Національний банк під час чергового засідання оголосить про перегляд облікової ставки. Судячи з попередніх вербальних інтервенцій регулятора, очікувати на зміну цього показника у березні не слід.

З іншого боку, за свіжими даними Держстату інфляція за підсумками лютого уповільнилася до 4,3% у річному вимірі, що нижче прогнозів регулятора, опублікованих на початку року. Це дещо підвищує шанси на зниження облікової ставки у березні.

Протягом цього тижня я очікую на помірне послаблення пропозиції валюти на безготівковому ринку з поступовим зростанням попиту. Хоча цей процес навряд чи буде динамічним, можна очікувати на деяке посилення волатильності на торгах. Попит на готівковому ринку, схоже, залишатиметься пригніченим, що обмежуватиме можливості учасників ринку для формування зростаючого тренду,

– прогнозує банкірка

Якщо рішення НБУ буде ухвалене, попит на валюту може помірно збільшитись, стимулюючи невеличке зростання курсу. Але все ж ймовірність такого сценарію залишається вкрай невисокою. На думку Золотько, протягом тижня курс продажу готівкових доларів коливатиметься в діапазоні 38,3 – 38,9 гривні за долар.

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