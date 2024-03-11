Чи вдасться відновити Україні портові термінали
За словами віцепрем'єра з відновлення, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова в інтерв'ю РБК-Україна, руйнація української портової інфраструктури ворогом відбувається регулярно.
Читайте також Потрібен трильйон доларів: Bloomberg розповів про компанії Заходу, що відновлюватимуть Україну
Олександр Кубраков розповів, що після російської атаки не всі термінали вдалося відновити.
Є складні термінали та складні механізми, які не можна купити в найближчому будівельному гіпермаркеті й легко замінити. Все це потребує, якщо не років, то 10 – 15 місяців для отримання обладнання і, відповідно, ремонту,
– каже міністра розвитку громад.
Які є ризики через затримки з постачанням ракет для ППО
Через складну ситуацію в Конгресі із виділенням озброєння, в Україні існують певні ризики щодо цього.
Ми в стані війни й звичайно в нашій державі будуть військові ризики. Тут питання в іншому, на відміну від попередніх періодів. Я думаю, що Росія розуміє, що нам є чим відповісти на ці військові ризики й що, можливо, якісь речі їм краще не починати робити. Вони це відчули. Щомісяця, а іноді щотижня щось з їхнім флотом військовим відбувається. Військовим, я підкреслюю,
– каже Олександр Кубраков.
Він пояснює, що засобів ППО в Україні повинно бути більше, адже нормальна система протиповітряної оборони багато ешелонована.
- Чим більше таких ешелонів, тим позитивніше це впливає на безпеку всієї портової інфраструктури, чорноморського коридору, який проходить вздовж українського узбережжя.
- Водночас зараз ППО розподіляється на найбільш критичні вузли – це найбільші міста, найбільші індустріальні центри, найважливіші військові об'єкти.