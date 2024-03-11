Удастся ли восстановить Украине портовые терминалы

По словам вице-премьера по восстановлению, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова в интервью РБК-Украина, разрушение украинской портовой инфраструктуры врагом происходит регулярно.

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Напоминаем, что во время атаки 2 марта российские дроны повредили в Одессе многоэтажку. Как рассказал городской голова Одессы Геннадий Труханов, это стала самая страшная трагедия для города. В результате этой атаки погибло 12 человек, среди них дети.

Александр Кубраков рассказал, что после российской атаки не все терминалы удалось восстановить.

Есть сложные терминалы и сложные механизмы, которые нельзя купить в ближайшем строительном гипермаркете и легко заменить. Все это требует, если не лет, то 10 – 15 месяцев для получения оборудования и, соответственно, ремонта,

– говорит министр развития общин.

Заметьте! По словам Кубракова, способности украинской ПВО существенно усилились. В частности, по защите портовой отрасли.

Какие есть риски из-за задержек с поставками ракет для ПВО

Из-за сложной ситуации в Конгрессе с выделением вооружения, в Украине существуют определенные риски в этом отношении.

Мы в состоянии войны и конечно в нашем государстве будут военные риски. Здесь вопрос в другом, в отличие от предыдущих периодов. Я думаю, что Россия понимает, что нам есть чем ответить на эти военные риски и, возможно, какие-то вещи им лучше не начинать делать. Они это почувствовали. Каждый месяц, а иногда каждую неделю что-то с их флотом военным происходит. Военным, я подчеркиваю,

– говорит Александр Кубраков.

Он объясняет, что средств ПВО в Украине должно быть больше, ведь нормальная система противовоздушной обороны много эшелонирована.