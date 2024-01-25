Що з обліковою ставкою

Правління Нацбанку під час брифінгу, передає 24 Канал, ухвалив рішення, що з кінця січня 2024 року облікова ставка буде на рівні 15%. Нагадуємо, що у грудні 2023 року облікову ставку знизили з 16% до 15%.

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Зверніть увагу! Місяць тому регулятор знизив на 1 відсотковий пункт інші ставки: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами – до 19%, а ставка за кредитами рефінансування – до 21%.

В Нацбанку пояснили, що рішення про саме такий рівень ставки узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 відсоткового пункту на горизонті монетарної політики.

У листопаді інфляція сповільнилася до 5,1% у річному вимірі та залишалася на цьому рівні в грудні,

– додають у відомстві.

Крім того, в НБУ спрогнозували, що у 2025 році інфляція повернеться до цільового діапазону, сповільнившись до 5,8% на кінець року, а у 2026 році – до 5%.

Ставки за гривневими інструментами

Впродовж липня – грудня ставки помірно знижувалися. Цьому сприяло пом’якшення процентної політики регулятора.

Збереження стимулів для банків у вигляді тримісячних депозитних сертифікатів стримувало зниження ставок за гривневими строковими депозитами населення. Дохідність гривневих інструментів була вищою за поточну та очікувану інфляцію,

– кажуть в Нацбанку.

У 2024 році очікується, що інфляція пришвидшиться, а баланс ризиків буде зміщений вгору. Саме тому ставка у 15% дасть змогу втримати привабливість гривневих інструментів.

Важливо! Це обмежуватиме попит на валютному ринку та сприятиме виконанню завдання НБУ із забезпечення курсової стійкості.