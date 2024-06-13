Чому гривневі депозити вигідніші
У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зазначив що зростання тарифу на електроенергію також не впливатиме на вкладення у національній валюті. Ринок гривневих депозитів залишатиметься стабільним.
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Нові тарифи на електроенергію хоч провокують ціни до зростання, що має відобразитися на інфляційних показниках, однак ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, як і облікова ставка, залишаються на попередньому рівні. Тобто технічно економічний ґрунт для перегляду ставок відсутній.
Замотаєв виділяє такі фактори, які підтримуватимуть стабільність у секторі гривневих депозитів:
- притишення девальвації гривні;
- спокій на валютному ринку;
- розвиток систем кредитування та переорієнтація на довгострокові вкладення.
Гривневі вклади досі залишаються найбільш затребуваними у громадян. Адже чистий прибуток, хоч трохи знизився, але досі є потужним стимулом для вкладників: наразі його розмір складає до 6%. Водночас прибуток за валютними вкладами втричі менший за гривневі,
– уточнює Замотаєв.
Яка зараз дохідність за гривневими депозитами
Дохідність від депозиту прямо залежить від його терміну. Зараз вона така:
- для депозитів на термін від 3 до 6 місяців дохідність складає 12% річних;
- 9 – 12 місяців – 13 – 14% річних;
- 1,5% – 2 роки – 14 – 14,5% річних;
- від 2 років – від 15% річних.