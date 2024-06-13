Про що треба повідомити ПФУ

Якщо пенсіонер вчасно не повідомить ПФУ про деякі зміни у своєму житті, він може втратити свої виплати.

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Нагадаємо! Це передбачено постановою правління Пенсійного фонду від 25.11.2005 № 22-1 та статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тож протягом 10 днів треба повідомляти про наступні зміни:

отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID-картки;

отримання нового паспорта у разі крадіжки чи втрати старого;

зміну прізвища;

зміну ідентифікаційного коду;

зміну адреси проживання;

працевлаштування;

звільнення з роботи.

Як повідомити ПФУ

Повідомити ПФУ про зміни можна через найближчий сервісний центр ПФУ. Також можна скористатися сайтом, для цього треба: