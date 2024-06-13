Про що треба повідомити ПФУ
Якщо пенсіонер вчасно не повідомить ПФУ про деякі зміни у своєму житті, він може втратити свої виплати.
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Тож протягом 10 днів треба повідомляти про наступні зміни:
- отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID-картки;
- отримання нового паспорта у разі крадіжки чи втрати старого;
- зміну прізвища;
- зміну ідентифікаційного коду;
- зміну адреси проживання;
- працевлаштування;
- звільнення з роботи.
Як повідомити ПФУ
Повідомити ПФУ про зміни можна через найближчий сервісний центр ПФУ. Також можна скористатися сайтом, для цього треба:
- авторизуватися на вебпорталі за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
- у лівому бічному меню вибрати розділ "Про пенсійне забезпечення";
- у вкладці "Внесення змін до пенсійної справи" сформувати відповідну заяву та надіслати до Пенсійного фонду.