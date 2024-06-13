Про що треба повідомити ПФУ

Якщо пенсіонер вчасно не повідомить ПФУ про деякі зміни у своєму житті, він може втратити свої виплати.

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Тож протягом 10 днів треба повідомляти про наступні зміни:

  • отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID-картки;
  • отримання нового паспорта у разі крадіжки чи втрати старого;
  • зміну прізвища;
  • зміну ідентифікаційного коду;
  • зміну адреси проживання;
  • працевлаштування;
  • звільнення з роботи.

Як повідомити ПФУ

Повідомити ПФУ про зміни можна через найближчий сервісний центр ПФУ. Також можна скористатися сайтом, для цього треба:

  • авторизуватися на вебпорталі за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
  • у лівому бічному меню вибрати розділ "Про пенсійне забезпечення";
  • у вкладці "Внесення змін до пенсійної справи" сформувати відповідну заяву та надіслати до Пенсійного фонду.