Яку доплату можуть мати пенсіонери

Пенсіонери старше 70 років можуть отримати доплату за віком. Ця надбавка надається за умови, що щомісячна виплата особи не перевищує 10 340,35 гривні.

Читайте також Новий законопроєкт щодо економічного бронювання вже у Верховній Раді

Розмір цієї надбавки, станом на тепер, такий:

особи від 70 до 74 років включно отримують доплату у розмірі 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Надбавка за віком надається пенсіонеру автоматично, без особистого звернення.

Яка ще надбавка доступна пенсіонерам

Для пенсіонерів з погіршеним станом здоров'я доступна спеціальна надбавка. Умовами для її отримання є:

пенсіонер старше 80 років;

особа отримує пенсійні виплати за віком;

пенсіонер живе самостійно і потребує догляду з боку сторонніх осіб.

Ця надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз це – 944 гривні.

Щоб отримати таку надбавку, особа має звернутись у ПФУ зі спеціальною заявою. Також пенсіонер зобов'язаний надати документи, які засвідчують погіршений стан здоров'я.її