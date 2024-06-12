Що передбачає новий законопроєкт

Авторами нового законопроєкту стала група депутатів на чолі з Дмитром Наталухою, головою Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

До теми Економічне бронювання чоловіків: Комітет Ради оголосив про нові деталі мобілізації

Зауважте! Тексту законопроєкту на сайті парламенту ще немає. Втім з назви документа відомо, а саме "Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних", що стосуватимуться він сплати окремого збору за бронювання.

Як розповів Дмитро Наталуху у своїх соцмережах, у документі закладено концепцію "економічного бронювання". Це дозволить зберегти для економіки держави тих спеціалістів, яких важко замінити.

Відповідно до нового законопроєкту, кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень щомісяця за працівника, має можливість його забронювати.

Сама ж сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а бізнесом. Тобто бізнес сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему – з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Цікаво! Кабмін визначатиме відсоткову межу заброньованих та процедуру.

Ще раніше нардеп Наталуха повідомив, що за різними підрахунками тіньовий ринок бронювання варіюється від 700 мільйонів доларів до 2 мільярдів доларів щороку.

Приклад однієї лише Сисоєнко, яка в рік могла заробляти більше мільйона доларів США на тіньовому бронюванні, сподіваюсь, переконає навіть найбільш впертих скептиків,

– зазначив він.

Нагадуємо! Ще наприкінці травня в Офісі Президента відмовилися від реалізації ідеї "економічного бронювання" від мобілізації. Серед побоювань є те, що така ідея не зможе розв'язати проблему з нестачею кадрів.

Інший законопроєкт

Крім економічного бронювання, нардеп зауважив, що інший законопроєкт, який стосується промислової політики та прогнозованості реального сектору економіки, пропонує підтримку українського виробника через спеціальні інструменти та механізми.

Йдеться про таке: