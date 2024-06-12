Что предусматривает новый законопроект

Авторами нового законопроекта стала группа депутатов во главе с Дмитрием Наталухой, председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

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Обратите внимание! Текста законопроекта на сайте парламента еще нет. Впрочем, из названия документа известно, а именно "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных", что будут касаться он уплаты отдельного сбора за бронирование.

Как рассказал Дмитрий Наталуха в своих соцсетях, в документе заложена концепция "экономического бронирования". Это позволит сохранить для экономики государства тех специалистов, которых трудно заменить.

Согласно новому законопроекту, каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 тысяч гривен ежемесячно за работника, имеет возможность его забронировать.

Сама же уплата повышенного сбора происходит не работником, а бизнесом. То есть бизнес сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами.

Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему – с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.

Интересно! Кабмин будет определять процентный предел забронированных и процедуру.

Еще раньше нардеп Наталуха сообщил, что по разным подсчетам теневой рынок бронирования варьируется от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов ежегодно.

Пример одной только Сысоенко, которая в год могла зарабатывать более миллиона долларов США на теневом бронировании, надеюсь, убедит даже самых упрямых скептиков,

– отметил он.

Напоминаем! Еще в конце мая в Офисе Президента отказались от реализации идеи "экономического бронирования" от мобилизации. Среди опасений есть то, что такая идея не сможет решить проблему с нехваткой кадров.

Другой законопроект

Кроме экономического бронирования, нардеп отметил, что другой законопроект, который касается промышленной политики и прогнозируемости реального сектора экономики, предлагает поддержку украинского производителя через специальные инструменты и механизмы.

Речь идет о следующем: