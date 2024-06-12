Экономическое бронирование от мобилизации
Председатель комитета Рады Александр Завитневич заверил, что такое бронирование точно будет.
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В каком-то виде, я думаю, оно точно будет,
– сказал он.
Депутат от "Слуги народа" объяснил, что общество раскололось в вопросе экономического бронирования. Поэтому нужно сделать так, "чтобы мы не делили на бедных и богатых".
Но все равно какой-то баланс мы будем искать, потому что, еще раз повторюсь, фронта без тыла не бывает, и тыла без фронта не будет. Без нашей экономики, без налогов не будет, за что финансировать фронт,
– добавил политик.
Украина построит до 1 гигаватта маневренной генерации
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл намерения во время открытия Конференции по восстановлению Украины 2024.
Важным событием для энергетического сектора Украины стало то, что децентрализованная и маневренная газовая генерация была признана решающей для преодоления текущего дефицита энергии. Следующим этапом будет перевод генерации на водород с целью достижения сбалансированного снабжения "зеленой" энергии.