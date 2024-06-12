Економічне бронювання від мобілізації

Голова комітету Ради Олександр Завітневич запевнив, що таке бронювання точно буде.

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В якомусь вигляді, я думаю, воно точно буде,

– сказав він.

Депутат від "Слуги народу" пояснив, що суспільство розкололося в питанні економічного бронювання. Тож потрібно зробити так, "щоб ми не ділили на бідних і багатих".

Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт,

– додав політик.

Нагадаємо! У нещодавній заяві Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу", повідомив, що наразі Рада обговорює дві запропоновані моделі економічного резервування. Перша модель передбачає податок на зарплати, що перевищують 35 000 гривень, тоді як друга модель передбачає запровадження системи квотування за галузями економіки.

Україна побудує до 1 гігавата маневреної генерації

Президент України Володимир Зеленський розкрив наміри під час відкриття Конференції з відновлення України 2024.

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Нагадаємо! Країни Балтії остаточно відключаться від спільної з Росією електросистеми 8 лютого 2025 року. А уже наступного дня – 9 лютого відбудеться підключення до європейської мережі.