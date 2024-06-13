Какую доплату могут иметь пенсионеры

Пенсионеры старше 70 лет могут получить доплату по возрасту. Эта надбавка предоставляется при условии, что ежемесячная выплата лица не превышает 10 340,35 гривны.

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Размер этой надбавки, по состоянию на теперь, такой:

лица от 70 до 74 лет включительно получают доплату в размере 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Заметьте! Надбавка по возрасту предоставляется пенсионеру автоматически, без личного обращения.

Какая еще надбавка доступна пенсионерам

Для пенсионеров с ухудшенным состоянием здоровья доступна специальная надбавка. Условиями для ее получения являются:

пенсионер старше 80 лет;

лицо получает пенсионные выплаты по возрасту;

пенсионер живет самостоятельно и нуждается в уходе со стороны посторонних лиц.

Эта надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это – 944 гривны.

Чтобы получить такую надбавку, лицо должно обратиться в ПФУ со специальным заявлением. Также пенсионер обязан предоставить документы, которые удостоверяют ухудшенное состояние здоровья