О чем надо сообщить ПФУ

Если пенсионер вовремя не сообщит ПФУ о некоторых изменениях в своей жизни, он может потерять свои выплаты.

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Поэтому в течение 10 дней надо сообщать о следующих изменениях:

  • получении нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;
  • получении нового паспорта в случае кражи или утери старого;
  • изменении фамилии;
  • изменении идентификационного кода;
  • изменении адреса проживания;
  • трудоустройство;
  • увольнение с работы.

Как уведомить ПФУ

Сообщить ПФУ об изменениях можно через ближайший сервисный центр ПФУ. Также можно воспользоваться сайтом, для этого нужно:

  • авторизоваться на веб-портале с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
  • в левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
  • во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление и отправить в Пенсионный фонд.